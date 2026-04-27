-80%
Tempo de treinamento
Interface HTML5 intuitiva que reduz drasticamente a curva de aprendizado em comparação com versões anteriores.
Tasy
Tasy es la plataforma de gestión en salud que integra, en un solo sistema, la jornada del paciente y los flujos que sustentan el cuidado — desde la historia clínica electrónica hasta la operación, desde la facturación hasta la inteligencia.
Presente en aseguradoras de planes de salud, hospitales, clínicas, laboratorios y en la atención primaria, conecta procesos clínicos, asistenciales, administrativos y financieros con interoperabilidad, seguridad y eficiencia, para que los equipos se enfoquen en lo que importa: cuidar con calidad y salvar vidas.
Tasy es el sistema de gestión que sostiene la operación de aseguradoras y prestadores, hospitales, clínicas y laboratorios, conectando de punta a punta los flujos asistenciales, operacionales, administrativos y financieros.
En una única plataforma, organiza la información del cuidado, estandariza procesos, da visibilidad al desempeño y aumenta la eficiencia del día a día, para que los equipos puedan enfocarse en lo que más importa: calidad y seguridad en la atención.
En el portafolio de Bionexo, Tasy actúa como la base de gestión dentro de las instituciones; la integración del ecosistema se amplía con las soluciones Bionexo (Clínica nas Nuvens y Plan to Cash) en conjunto con Tasy.
Gestión hospitalaria de punta a punta en un único sistema integrado (asistencial, operacional y financiero).
Automatización del ciclo completo del laboratorio: del pedido y recolección al informe, facturación y trazabilidad.
Flujo completo de quimioterapia: gestión de protocolos y ciclos, manipulación de medicamentos, trazabilidad y seguridad del paciente oncológico. Además, tumor board, clinical pathways y genomics.
Gestión de la salud complementaria: solución completa e integrada para Aseguradoras de Planes de Salud, con procesos administrativos, financieros y regulatorios en una plataforma adherente a la ANS y centrada en el beneficiario.
Flujo completo de diagnóstico por imagen: agendamiento, atención, informes e integración con la historia clínica/facturación.
Coordinación del cuidado con visión longitudinal del paciente, gestión de cartera y líneas de cuidado integradas.
O Tasy coloca o médico no centro da experiência. Com telas intuitivas em HTML5, suporte à decisão clínica em tempo real e prontuário eletrônico integrado, o corpo clínico ganha agilidade sem perder profundidade. A prescrição fica mais rápida, o acesso ao histórico do paciente é imediato e os protocolos assistenciais são automatizados para reduzir erros e aumentar a segurança.
-30%
CPOE (Nova receita) com sugestões automáticas, alertas de interação medicamentosa e dosagem assistida.
Todos os dados clínicos, exames, prescrições, evolução e sinais vitais em uma tela única, acessível de qualquer dispositivo com navegador.
Protocolos gerenciados, alertas de alergia, gestão de planos terapêuticos e resumo eletrônico do paciente para decisões mais seguras e fundamentadas.
Módulos específicos para oftalmologia, oncologia, cardiologia, obstetrícia e transplantes, todos conectados ao prontuário central.
Da prescrição à administração no beira-leito com rastreabilidade completa. Cada etapa é registrada e auditável, reduzindo erros e perdas.
A enfermagem é o coração da operação hospitalar e precisa de ferramentas que acompanhem o ritmo do cuidado. O Tasy oferece visão integrada do paciente, administração segura de medicamentos no beira-leito, classificação de risco padronizada e ferramentas de monitoramento contínuo que aumentam a segurança assistencial e reduzem a carga administrativa.
Administração de medicamentos com etapas obrigatórias controladas pelo sistema. Redução de perdas e erros na hora de administrar o medicamento no leito.
Classificação de risco padronizada e integrada ao fluxo de atendimento do pronto-socorro, agilizando triagem e priorização de pacientes.
Resumo eletrônico do paciente com sinais vitais, prescrições, evolução multidisciplinar e alertas em uma única visão de monitoramento.
Administração de medicamentos diretamente conectada à prescrição, garantindo que o que foi prescrito é exatamente o que será administrado.
Ferramenta para planejamento do cuidado de enfermagem com metas, intervenções e evolução, integrada ao prontuário do paciente.
Interface HTML5 que reduz tempo de treinamento e aumenta engajamento da equipe, com navegação simplificada e acesso rápido às informações críticas.
A equipe de TI precisa de uma plataforma que seja segura, padronizada e fácil de manter. O Tasy HTML5 elimina a dependência de infraestrutura local complexa, oferece segurança de nível bancário, rastreabilidade completa e uma base padronizada com mais de 15 mil telas e 34 mil parâmetros revisados. Menos chamados, menos manutenção, mais controle.
15 mil
Unificação e padronização completa da interface, eliminando inconsistências e simplificando suporte e treinamento.
34 mil
Base parametrizada e auditada que reduz configurações manuais e diminui o risco de erros de setup.
Autenticação e autorização de dois fatores, conexão criptografada, controle granular de acesso aos dados do paciente e rastreabilidade completa.
Opção SaaS que elimina servidores locais, reduz TCO e oferece alta disponibilidade com infraestrutura gerenciada e monitorada.
OpenEHR, HL7, integração com PACS, sistemas laboratoriais e dispositivos médicos. Ecossistema aberto de parceiros e APIs.
Plataforma web que permite atualizações de versão ágeis, sem downtime prolongado e com suporte direto Bionexo.
O resultado financeiro de um hospital depende da rastreabilidade entre o cuidado prestado e a receita gerada. O Tasy conecta o prontuário ao faturamento, garantindo que cada procedimento, material e medicamento utilizado seja capturado, validado e cobrado corretamente. Menos glosas, mais previsibilidade, maior faturamento.
Do atendimento à cobrança. Elegibilidade, autorização, fechamento de contas, transmissão TISS, conciliação e recurso de glosas em um fluxo integrado.
Uso completo do CPOE + ADEP garante que tudo o que foi prescrito e administrado seja capturado automaticamente para faturamento.
Dashboards financeiros em tempo real com KPIs de faturamento, glosas, inadimplência, custos e margem por centro de custo.
Contabilidade, contas a pagar e receber, controle bancário, fluxo de caixa e controle de custos em uma plataforma única.
Paciente administra consultas, visualiza resultados de exames e interage com a instituição por dispositivos móveis e desktop.
Gestão otimizada de agendamentos que maximiza ocupação de salas, equipamentos e profissionais, impactando diretamente a receita.
Tasy es un sistema integrado central para la conexión de la plataforma Bionexo Tasy, uniendo por un lado a Bionexo 360º (gestión integrada de suministros e ingresos) y por otro a Clínica nas Nuvens (gestión para clínicas y consultorios). Juntos, cubren desde la atención primaria hasta la alta complejidad, para prestadores y aseguradoras de planes de salud.
Bionexo 360º integrado al Tasy
Solución para la gestión integrada de suministros e ingresos, conectando procesos de compras/abastecimiento, contratos y facturación al ERP hospitalario. Con integración, reduce reprocesos, mejora la trazabilidad y amplía la visibilidad operacional y financiera.
Clínica nas Nuvens (CNN) integrado al Tasy
Gestión completa para clínicas y consultorios, con organización de la atención (agenda, registro, historia clínica y rutinas administrativas) e integración con la jornada hospitalaria cuando sea necesario, garantizando continuidad del cuidado y estandarización de datos.
O Tasy SaaS é uma solução de gestão em saúde em nuvem que elimina a complexidade da infraestrutura tecnológica local para as instituições. O modelo permite que hospitais e clínicas foquem no atendimento ao paciente enquanto utilizam uma plataforma segura, moderna e sempre atualizada.
Permite a utilização do sistema de qualquer lugar e a qualquer momento via internet.
Elimina gastos com servidores físicos, manutenção de data centers e energia elétrica.
Oferece monitoramento 24x7 e proteção de dados para garantir que as informações estejam sempre íntegras.
Facilita o ajuste da quantidade de serviços e recursos conforme a necessidade da instituição cresce.
Garante que a empresa utilize sempre a versão mais recente e performática da tecnologia Tasy.
O Tasy Open API é uma plataforma centralizada e segura projetada para simplificar a integração entre o sistema Tasy e outros aplicativos do ecossistema de saúde. Através de um portal padronizado, instituições e parceiros podem desenvolver conexões de forma independente, rápida e escalável.
Oferece um catálogo completo de APIs e ambiente sandbox para testes, permitindo integrações sem depender de suporte externo.
Utiliza protocolos rigorosos de autenticação e criptografia, garantindo o controle total sobre quem acessa os dados hospitalares.
Todas as APIs são oficiais e documentadas, o que assegura a compatibilidade e o suporte técnico especializado.
A arquitetura cloud suporta desde pequenas clínicas até grandes redes hospitalares, crescendo conforme a demanda de uso.
Disponibiliza visibilidade completa sobre o consumo das APIs, facilitando a gestão e o controle do ecossistema de integração.
O Tasy Extensions permite a criação e instalação de funcionalidades adicionais diretamente no sistema através de plugins independentes. Essa solução oferece agilidade para customizações sob medida, garantindo que o hospital evolua tecnologicamente sem depender das atualizações globais de versão do software.
Permite que a própria equipe do cliente defina e desenvolva soluções específicas para suas necessidades clínicas ou administrativas.
Plugins podem ser desenvolvidos em poucas semanas, oferecendo uma alternativa mais rápida e econômica do que modificações estruturais.
Os plugins funcionam de forma isolada do núcleo do sistema, permitindo testes seguros e desinstalação sem afetar o padrão original do Tasy.
Incorpora novas ferramentas diretamente no fluxo de trabalho habitual do usuário, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes interfaces.
Utiliza a infraestrutura de APIs abertas para facilitar a conexão de dados de maneira segura e padronizada.
O Tasy está preparado para apoiar as instituições de saúde na transição para a Reforma Tributária, garantindo conformidade com as novas exigências fiscais. A solução visa mitigar os impactos operacionais e financeiros, assegurando que o faturamento e o fluxo de caixa não sejam prejudicados pelas mudanças nas alíquotas e tributos.
O ERP Tasy já contempla as demandas legais da reforma a partir da versão 1838, com atualizações contínuas de acordo com a legislação.
Garante o ajuste correto dos layouts para a emissão de notas fiscais com os novos tributos, evitando rejeições e problemas fiscais.
Oferece suporte especializado para que a instituição usufrua dos benefícios fiscais do período de transição, como a dispensa de recolhimentos específicos.
Além do ajuste técnico, o Tasy apoia a reorganização de processos de negócio para lidar com o impacto nos custos de insumos e serviços.
Disponibiliza pacotes de serviços e consultoria para parametrizações personalizadas, garantindo uma migração segura para o novo cenário tributário de 2026.
Preguntas frecuentes
Tasy es un sistema de gestión hospitalaria con alcance amplio que va mucho más allá de la historia clínica electrónica. Abarca administración del paciente, gestión del ciclo de ingresos, operaciones clínicas y financieras e informes corporativos en una única plataforma integrada basada en la web. Es la primera historia clínica electrónica regular como dispositivo médico ante la Anvisa en Brasil.
