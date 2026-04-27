Soluciones Tasy

Donde la tecnología se encuentra con el cuidado que salva vidas

Tasy es la plataforma de gestión en salud que integra, en un solo sistema, la jornada del paciente y los flujos que sustentan el cuidado — desde la historia clínica electrónica hasta la operación, desde la facturación hasta la inteligencia.

Presente en aseguradoras de planes de salud, hospitales, clínicas, laboratorios y en la atención primaria, conecta procesos clínicos, asistenciales, administrativos y financieros con interoperabilidad, seguridad y eficiencia, para que los equipos se enfoquen en lo que importa: cuidar con calidad y salvar vidas.

+2.200

clientes

+100 mil

médicos usuarios

+1 millón

profesionales de salud
usuarios

+400

funcionalidades disponibles

Tasy: gestión asistencial y operacional para aseguradoras y prestadores de salud

Tasy es el sistema de gestión que sostiene la operación de aseguradoras y prestadores, hospitales, clínicas y laboratorios, conectando de punta a punta los flujos asistenciales, operacionales, administrativos y financieros.

En una única plataforma, organiza la información del cuidado, estandariza procesos, da visibilidad al desempeño y aumenta la eficiencia del día a día, para que los equipos puedan enfocarse en lo que más importa: calidad y seguridad en la atención.

En el portafolio de Bionexo, Tasy actúa como la base de gestión dentro de las instituciones; la integración del ecosistema se amplía con las soluciones Bionexo (Clínica nas Nuvens y Plan to Cash) en conjunto con Tasy.

Hospitales

Gestión hospitalaria de punta a punta en un único sistema integrado (asistencial, operacional y financiero).

Laboratorios

Automatización del ciclo completo del laboratorio: del pedido y recolección al informe, facturación y trazabilidad.

Clínicas de Oncología

Flujo completo de quimioterapia: gestión de protocolos y ciclos, manipulación de medicamentos, trazabilidad y seguridad del paciente oncológico. Además, tumor board, clinical pathways y genomics.

Aseguradoras de planes de salud

Gestión de la salud complementaria: solución completa e integrada para Aseguradoras de Planes de Salud, con procesos administrativos, financieros y regulatorios en una plataforma adherente a la ANS y centrada en el beneficiario.

Clínicas de Imagen

Flujo completo de diagnóstico por imagen: agendamiento, atención, informes e integración con la historia clínica/facturación.

Atención primaria

Coordinación del cuidado con visión longitudinal del paciente, gestión de cartera y líneas de cuidado integradas.
  • -10%

    mortalidad por sepsis
    con protocolo gestionado

  • -63%

    tiempo de internación
    con gestión integrada de camas

  • +20%

    facturación en menos
    de un año de implementación

  • 12 hospitales

    estandarizados con Tasy
    en menos de 3 años

Para el cuerpo clínico

O Tasy coloca o médico no centro da experiência. Com telas intuitivas em HTML5, suporte à decisão clínica em tempo real e prontuário eletrônico integrado, o corpo clínico ganha agilidade sem perder profundidade. A prescrição fica mais rápida, o acesso ao histórico do paciente é imediato e os protocolos assistenciais são automatizados para reduzir erros e aumentar a segurança.

-80%

Tempo de treinamento

Interface HTML5 intuitiva que reduz drasticamente a curva de aprendizado em comparação com versões anteriores.

-30%

Tempo de prescrição

CPOE (Nova receita) com sugestões automáticas, alertas de interação medicamentosa e dosagem assistida.

Visão integrada do paciente

Todos os dados clínicos, exames, prescrições, evolução e sinais vitais em uma tela única, acessível de qualquer dispositivo com navegador.

Suporte à decisão clínica

Protocolos gerenciados, alertas de alergia, gestão de planos terapêuticos e resumo eletrônico do paciente para decisões mais seguras e fundamentadas.

Especialidades integradas

Módulos específicos para oftalmologia, oncologia, cardiologia, obstetrícia e transplantes, todos conectados ao prontuário central.

Circuito fechado de medicamento

Da prescrição à administração no beira-leito com rastreabilidade completa. Cada etapa é registrada e auditável, reduzindo erros e perdas.

Para el equipo de enfermería

A enfermagem é o coração da operação hospitalar e precisa de ferramentas que acompanhem o ritmo do cuidado. O Tasy oferece visão integrada do paciente, administração segura de medicamentos no beira-leito, classificação de risco padronizada e ferramentas de monitoramento contínuo que aumentam a segurança assistencial e reduzem a carga administrativa.

Gestão do beira-leito

Administração de medicamentos com etapas obrigatórias controladas pelo sistema. Redução de perdas e erros na hora de administrar o medicamento no leito.

Protocolo de Manchester

Classificação de risco padronizada e integrada ao fluxo de atendimento do pronto-socorro, agilizando triagem e priorização de pacientes.

Visão geral clínica

Resumo eletrônico do paciente com sinais vitais, prescrições, evolução multidisciplinar e alertas em uma única visão de monitoramento.

ADEP integrado com CPOE

Administração de medicamentos diretamente conectada à prescrição, garantindo que o que foi prescrito é exatamente o que será administrado.

Plano de atendimento

Ferramenta para planejamento do cuidado de enfermagem com metas, intervenções e evolução, integrada ao prontuário do paciente.

Telas intuitivas

Interface HTML5 que reduz tempo de treinamento e aumenta engajamento da equipe, com navegação simplificada e acesso rápido às informações críticas.

Para el área de TI

A equipe de TI precisa de uma plataforma que seja segura, padronizada e fácil de manter. O Tasy HTML5 elimina a dependência de infraestrutura local complexa, oferece segurança de nível bancário, rastreabilidade completa e uma base padronizada com mais de 15 mil telas e 34 mil parâmetros revisados. Menos chamados, menos manutenção, mais controle.

15 mil

Telas padronizadas

Unificação e padronização completa da interface, eliminando inconsistências e simplificando suporte e treinamento.

34 mil

Parâmetros revisados

Base parametrizada e auditada que reduz configurações manuais e diminui o risco de erros de setup.

Segurança avançada

Autenticação e autorização de dois fatores, conexão criptografada, controle granular de acesso aos dados do paciente e rastreabilidade completa.

Cloud nativo

Opção SaaS que elimina servidores locais, reduz TCO e oferece alta disponibilidade com infraestrutura gerenciada e monitorada.

Interoperabilidade

OpenEHR, HL7, integração com PACS, sistemas laboratoriais e dispositivos médicos. Ecossistema aberto de parceiros e APIs.

Atualização simplificada

Plataforma web que permite atualizações de versão ágeis, sem downtime prolongado e com suporte direto Bionexo.

Para el área financiera

O resultado financeiro de um hospital depende da rastreabilidade entre o cuidado prestado e a receita gerada. O Tasy conecta o prontuário ao faturamento, garantindo que cada procedimento, material e medicamento utilizado seja capturado, validado e cobrado corretamente. Menos glosas, mais previsibilidade, maior faturamento.

Ciclo completo da receita

Do atendimento à cobrança. Elegibilidade, autorização, fechamento de contas, transmissão TISS, conciliação e recurso de glosas em um fluxo integrado.

Aumento de faturamento

Uso completo do CPOE + ADEP garante que tudo o que foi prescrito e administrado seja capturado automaticamente para faturamento.

Painel de indicadores

Dashboards financeiros em tempo real com KPIs de faturamento, glosas, inadimplência, custos e margem por centro de custo.

Controladoria integrada

Contabilidade, contas a pagar e receber, controle bancário, fluxo de caixa e controle de custos em uma plataforma única.

Portal do paciente

Paciente administra consultas, visualiza resultados de exames e interage com a instituição por dispositivos móveis e desktop.

Calendário inteligente

Gestão otimizada de agendamentos que maximiza ocupação de salas, equipamentos e profissionais, impactando diretamente a receita.

Tasy, sistema core de la plataforma Bionexo Tasy

Tasy es un sistema integrado central para la conexión de la plataforma Bionexo Tasy, uniendo por un lado a Bionexo 360º (gestión integrada de suministros e ingresos) y por otro a Clínica nas Nuvens (gestión para clínicas y consultorios). Juntos, cubren desde la atención primaria hasta la alta complejidad, para prestadores y aseguradoras de planes de salud.

Bionexo 360º

Bionexo 360º integrado al Tasy

Solución para la gestión integrada de suministros e ingresos, conectando procesos de compras/abastecimiento, contratos y facturación al ERP hospitalario. Con integración, reduce reprocesos, mejora la trazabilidad y amplía la visibilidad operacional y financiera.

Clínica nas Nuvens

Clínica nas Nuvens (CNN) integrado al Tasy

Gestión completa para clínicas y consultorios, con organización de la atención (agenda, registro, historia clínica y rutinas administrativas) e integración con la jornada hospitalaria cuando sea necesario, garantizando continuidad del cuidado y estandarización de datos.

Innove la gestión de su institución de salud con el poder y la agilidad del ecosistema Tasy

O Tasy SaaS é uma solução de gestão em saúde em nuvem que elimina a complexidade da infraestrutura tecnológica local para as instituições. O modelo permite que hospitais e clínicas foquem no atendimento ao paciente enquanto utilizam uma plataforma segura, moderna e sempre atualizada.

  • Mobilidade e acesso

    Permite a utilização do sistema de qualquer lugar e a qualquer momento via internet.

  • Redução de custos

    Elimina gastos com servidores físicos, manutenção de data centers e energia elétrica.

  • Segurança e disponibilidade

    Oferece monitoramento 24x7 e proteção de dados para garantir que as informações estejam sempre íntegras.

  • Escalabilidade

    Facilita o ajuste da quantidade de serviços e recursos conforme a necessidade da instituição cresce.

  • Atualização contínua

    Garante que a empresa utilize sempre a versão mais recente e performática da tecnologia Tasy.

O Tasy Open API é uma plataforma centralizada e segura projetada para simplificar a integração entre o sistema Tasy e outros aplicativos do ecossistema de saúde. Através de um portal padronizado, instituições e parceiros podem desenvolver conexões de forma independente, rápida e escalável.

  • Self-Service e autonomia

    Oferece um catálogo completo de APIs e ambiente sandbox para testes, permitindo integrações sem depender de suporte externo.

  • Segurança avançada

    Utiliza protocolos rigorosos de autenticação e criptografia, garantindo o controle total sobre quem acessa os dados hospitalares.

  • Padronização

    Todas as APIs são oficiais e documentadas, o que assegura a compatibilidade e o suporte técnico especializado.

  • Escalabilidade em nuvem

    A arquitetura cloud suporta desde pequenas clínicas até grandes redes hospitalares, crescendo conforme a demanda de uso.

  • Monitoramento e métricas

    Disponibiliza visibilidade completa sobre o consumo das APIs, facilitando a gestão e o controle do ecossistema de integração.

O Tasy Extensions permite a criação e instalação de funcionalidades adicionais diretamente no sistema através de plugins independentes. Essa solução oferece agilidade para customizações sob medida, garantindo que o hospital evolua tecnologicamente sem depender das atualizações globais de versão do software.

  • Autonomia em customização

    Permite que a própria equipe do cliente defina e desenvolva soluções específicas para suas necessidades clínicas ou administrativas.

  • Agilidade e baixo custo

    Plugins podem ser desenvolvidos em poucas semanas, oferecendo uma alternativa mais rápida e econômica do que modificações estruturais.

  • Arquitetura independente

    Os plugins funcionam de forma isolada do núcleo do sistema, permitindo testes seguros e desinstalação sem afetar o padrão original do Tasy.

  • Experiência fluída

    Incorpora novas ferramentas diretamente no fluxo de trabalho habitual do usuário, eliminando a necessidade de alternar entre diferentes interfaces.

  • Integração com Open API

    Utiliza a infraestrutura de APIs abertas para facilitar a conexão de dados de maneira segura e padronizada.

O Tasy está preparado para apoiar as instituições de saúde na transição para a Reforma Tributária, garantindo conformidade com as novas exigências fiscais. A solução visa mitigar os impactos operacionais e financeiros, assegurando que o faturamento e o fluxo de caixa não sejam prejudicados pelas mudanças nas alíquotas e tributos.

  • Conformidade tecnológica

    O ERP Tasy já contempla as demandas legais da reforma a partir da versão 1838, com atualizações contínuas de acordo com a legislação.

  • Adequação de Notas Fiscais

    Garante o ajuste correto dos layouts para a emissão de notas fiscais com os novos tributos, evitando rejeições e problemas fiscais.

  • Segurança na transição

    Oferece suporte especializado para que a instituição usufrua dos benefícios fiscais do período de transição, como a dispensa de recolhimentos específicos.

  • Visão estratégica

    Além do ajuste técnico, o Tasy apoia a reorganização de processos de negócio para lidar com o impacto nos custos de insumos e serviços.

  • Apoio de especialistas

    Disponibiliza pacotes de serviços e consultoria para parametrizações personalizadas, garantindo uma migração segura para o novo cenário tributário de 2026.

Preguntas frecuentes

Resuelva sus dudas sobre Tasy

  • Tasy es un sistema de gestión hospitalaria con alcance amplio que va mucho más allá de la historia clínica electrónica. Abarca administración del paciente, gestión del ciclo de ingresos, operaciones clínicas y financieras e informes corporativos en una única plataforma integrada basada en la web. Es la primera historia clínica electrónica regular como dispositivo médico ante la Anvisa en Brasil.

